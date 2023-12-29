Спикер Палаты представителей уверен в отмене запрета на участие Трампа в выборах в Мэне

Решение секретаря штата отстранить бывшего американского президента от участия в выборах "обусловлено принципом партийной принадлежности", заявил Майк Джонсон

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Решение властей Мэна о недопущении экс-президента США Дональда Трампа до участия в первичных выборах республиканцев в этом американском штате принято по политическим мотивам и будет отменено Верховным судом. Уверенность в этом выразил в четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Решение секретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и обусловлено принципом партийной принадлежности. Уверен, что Верховный суд США его отменит", - написал законодатель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в четверг секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, представляющая Демократическую партию, заявила, что в нем не допустят Трампа до участия в первичных выборах республиканцев. По ее версии, Трамп причастен к попытке мятежа. Аналогичное решение ранее в этом месяце принял Верховный суд штата Колорадо. Представители Трампа, который сейчас считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявили, что оспорят решение властей Мэна.