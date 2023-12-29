Пожар в складских помещениях в Киеве распространился на 3 тыс. кв. м

Речь идет о пожаре в Подольском районе города. Также стало известно о подобном пожаре в Шевченковском районе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе в одном из районов Киева распространился на площадь 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3 тыс. кв. м", - говорится в Telegram-канале КГВА. Ранее о пожаре на складах в Подольском районе сообщал мэр города Виталий Кличко.

В КГВА добавили, что в Шевченковском районе также возник пожар на складских помещениях.

Ранее очевидцы сообщали ТАСС о нескольких сериях взрывов и столбах черного дыма в Киеве, в том числе в районе оборонного завода "Артем".

На всей территории Украины уже более двух часов действует воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск), подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой области.