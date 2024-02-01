Буданов не стал отвечать, займет ли он место Залужного

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины наряду с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским считается одним из главных претендентов на пост главкома

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию, что он может занять пост главнокомандующего вооруженными силами страны.

Вопрос о том, действительно ли он может сменить нынешнего главкома Валерия Залужного, отставка которого ожидается в скором времени, был задан Буданову во время интервью американскому телеканалу CNN. "Если бы я был назначен вчера, встретились бы мы?" - ответил он на это.

Буданов также не стал комментировать слова собеседника о том, что конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами ведет к ослаблению Украины.

"Я тоже глава одного из военных ведомств. У меня конфликта ни с кем нет", - сказал Буданов.

Буданов наряду с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским считается одним из главных претендентов на пост главкома.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор.

Американская газета The Washington Post в среду сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о нем может быть отложено на какое-то время. Позднее американский телеканал CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.