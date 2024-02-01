Помощь ЕС Украине и учреждение ордена "За доблестный труд". Главные события 1 февраля

Выделение помощи ЕС Украине

Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной помощи объемом €50 млрд на ближайшие 4 года. Таким образом бюджетное финансирование Киева сократится в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года - до €1,02 млрд в месяц. На саммите также утвердили предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы помощи Украине. По информации источников, в дальнейшем ЕК намерена ввести близкий к 100% налог на эти средства для их перечисления в бюджет ЕС.

Учреждение ордена "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин учредил орден "За доблестный труд". Им будут награждать за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Согласно указу, орден также смогут вручать трудовым коллективам.

Опознание погибших при крушении Ил-76

Следственный комитет РФ сообщил, что всех 74 погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицировали. Всего в районе места падения самолета обнаружили свыше 670 фрагментов тел. Погибших идентифицировали по генетическим профилям. Следствие также установило, что самолет сбили из американского ЗРК Patriot двумя ракетами. Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения их зенитно-ракетного комплекса в теракте против Ил-76.

Признание вины основателем Baring Vostok Калви

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви полностью признал вину в растрате 2,5 млрд рублей по делу о хищении у банка "Восточный". В связи с этим суд смягчил ему наказание - до четырех лет четырех месяцев условно.

Предложение об отмене виз для ученых из Ирана и России

Иран предложил России запустить безвиз для ученых двух стран. Советник иранского посольства в РФ Хади Гударзи отметил, что сначала можно организовать свободные академические путешествия для профессоров, которые являются сотрудниками университетов.