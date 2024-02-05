Министр обороны Израиля назвал операцию в Газе одной из сложнейших в истории

Йоав Галант отметил, что израильские войска уверенно действуют в подземных туннелях, сооруженных в анклаве ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Операция израильской армии в секторе Газа является одной из самых сложных в мировой военной истории.

Такое мнение выразил на пресс-конференции министр обороны Израиля Йоав Галант, отметив, что израильские войска "уверенно действуют" в подземных туннелях, сооруженных в анклаве палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Хочу сказать вам здесь четко и однозначно: наземная операция [в Газе] является одной из самых сложных в истории войн всего человечества. Я хорошо знаю, что это за война, хорошо знаю историю войн и говорю вам: военнослужащие Армии обороны Израиля проводят операцию, подобной которой еще не было, они делают это профессионально, мужественно, жертвуя собой, и достигают впечатляющих результатов", - сказал он.