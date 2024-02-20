Отклонение жалобы России по делу ЮКОСа и продление санкций ЕС. Главные события 20 февраля

Отклонение жалобы России по делу ЮКОСа

Жалобу России о предполагаемом мошенничестве бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС отклонили в апелляционном суде Нидерландов. Решение о выплате РФ компенсации бывшим акционерам компании на сумму $50 млрд осталось в силе. Суд признал, что аргумент российской стороны не способен отменить обязательства по этой выплате.

Продление европейских санкций против России

Совет ЕС опубликовал постановление о продлении действия антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года. Согласно сообщению, Евросоюз счел целесообразным сохранить в силе все ограничительные меры, которые принял к этому моменту.

Принятие в России закона о самозапрете на выдачу кредитов

В России приняли закон, который предоставляет гражданам право установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитного договора. Эта мера не распространяется на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты в рамках господдержки. Установить или снять ограничение можно будет через МФЦ или "Госуслуги". Госдума приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели, также первое чтение прошел законопроект о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы.

Переобъявление в розыск сенатора Линдси Грэма

МВД России переобъявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Против него возбудили новое уголовное дело, однако в правоохранительных органах не уточнили, по какой именно статье. Грэма вместе с бывшей экоативисткой Евгенией Чириковой (признана в РФ иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

Отклонение жалобы на продление ареста Гершковичу

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда о продлении ареста журналисту Эвану Гершковичу. В пресс-службе суда уточнили, что он останется под стражей до 30 марта 2024 года. Общественного деятеля Леонида Гозмана заочно арестовали на территории РФ по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Срок ареста назначат правоохранительные ордены в случае экстрадиции или депортации Гозмана.