Политическая обстановка в Киеве и газовые маневры ЕС. Ситуация вокруг Украины

Политическая обстановка в Киеве раскачивается, но это идущий изнутри процесс, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявления украинских политиков, которые связывают нестабильность в стране с якобы имеющимися попытками Москвы расшатать ситуацию.

Одновременно Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, заявил представитель ЕК Тим Макфи.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразив 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Потери противника на всех направлениях составили до 695 бойцов, отметили в оборонном ведомстве.

Авиация и артиллерия уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склады с боеприпасами и беспилотниками, хранилище ГСМ ВСУ. Российская ПВО за сутки сбила 99 украинских беспилотников, а также три снаряда РСЗО HIMARS, указали в Минобороны РФ.

Мобилизация продолжается

Пограничники в граничащей с Молдавией и Румынией Черновицкой области запретили без спецразрешения въезжать для отдыха, рыболовства и туризма в пятикилометровую зону вдоль границы, сообщила пресс-служба местного погранотряда. Так в Киеве рассчитывают пресечь уклонение от мобилизации.

В среду МО РФ распространило видео, на котором пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Боровский указал на большие потери, слабую подготовку специалистов, отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо, и отказ украинской стороны забирать своих погибших военных. Он выразил недовольство тем, что мобилизации не подвергаются, например, дети депутатов и чиновников.

Политическая обстановка в Киеве

Процессы по раскачиванию обстановки сами вызревают на Украине, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Киева о якобы идущих попытках расшатать ситуацию из Москвы. Сейчас на Украине существует "много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны", отметил Песков.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины ожидает, что весной может быть предпринята попытка свержения Владимира Зеленского. Отмечалось, что "спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте - мае 2024 года". Киев заранее обвиняет в нестабильности РФ.

Газовые маневры

Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, объем которых сейчас составляет около 15 млрд куб. м в год, заявил представитель ЕК Тим Макфи. Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, и ЕС не намерен его продлевать.

По словам Макфи, российский газ через Украину получают Австрия, Словакия, Чехия и Италия. "Речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ", - сказал он. ЕК намерена компенсировать этот объем газа через совместные закупки.

Доходы от активов России

ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов РФ для приобретения Украине военного оборудования, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, это станет "лучшим использованием этих средств".

Руководство ЕС намерено разработать меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов для создания фонда помощи Киеву. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Проверки вооружения

Инспекторы из США совместно с украинскими военными провели новые проверки вооружения, переданного Вашингтоном Киеву, сообщило Минобороны Украины. Мероприятия проходили в местах хранения вооружения. В Киеве утверждают, что "в ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было".

Макрона не поддержали

Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Прямое военное вмешательство Европы на Украине пугает, потому что это приведет к той эскалации, которой европейцы пытались избежать с самого начала конфликта, заявил госсекретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин. Он видит причину заявлений Макрона в том, что конфликт затянулся "без какой-либо перспективы решения". Если бы стороны начали вести диалог, решение было бы найдено. Главное, чтобы "было желание это сделать", сказал иерарх.

Украина не обращалась к странам-партнерам с просьбой разместить на своей территории иностранных военных, однако полагает, что в будущем "нельзя исключать ни одного сценария", сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры страны. Там отметили также, что "привлечение войск НАТО для обороны Украины будет возможно после присоединения Украины к альянсу".

Материальная помощь

Украина получила транш в размере $760 млн от Норвегии и Японии по программе Всемирного банка, сообщили в украинском Минфине. Эти средства направят на компенсацию расходов украинского бюджета, не связанных с оборонной сферой, в частности на пенсионные выплаты и зарплаты педагогов. По данным Минфина, с начала года Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи через проекты Всемирного банка, из них почти 75% - гранты.