По данным агентства, крупнейшим поставщиком остаются США

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Украина с января по середину мая текущего года получила от других стран порядка 420 тыс. артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в оборонных кругах Евросоюза.

По его информации, 160 тыс. снарядов, или почти 40% от их общего числа, поступили из Соединенных Штатов. Вашингтон, отмечает агентство, остается крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины. При этом страны ЕС наращивают как собственное производство, так и закупки снарядов в интересах ВСУ за пределами европейского региона.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.

17 июля агентство Associated Press (AP) сообщило, что американские официальные лица еще изучают список запрашиваемых Украиной вооружений, чтобы определить, что может быть наиболее быстро заменено после достижения соглашения о поставках Европой оборонительных боеприпасов из существующих запасов. Согласно информации AP, среди запрашиваемых систем значатся системы ПВО, включая ракеты Patriot и комплекты лазерного наведения APKWS, дальнобойные ракеты ATACMS, ПВО средней дальности NASAMS, а также различная артиллерия.