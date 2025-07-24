Действия Камбоджи, включая нападение на тайскую больницу, стоит расценивать как военные преступления, считает министр здравоохранения страны Сомсака Тхепсутхина

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в ходе военных действий на границе с Камбоджей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Сомсака Тхепсутхина.

Министр также заявил, что действия Камбоджи, включая нападение на тайскую больницу, стоит расценивать как военные преступления, и призвал Пномпень "прекратить насилие", пишет агентство.

Утром 24 июля произошли вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей.