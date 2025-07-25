Обвинения за январь - июнь 2025 года были предъявлены 27 представителям власти

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), независимость которого на этой неделе ликвидировал Владимир Зеленский, только за январь - июнь 2025 года направили в суд 69 обвинительных заключений по делам с общим убытком 18,5 млрд гривен ($440 млн). Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Обвинения за этот период были предъявлены 27 представителям власти - депутатам, членам правительства и их заместителям, руководителям госорганов, государственных предприятий и высших органов власти. Семь относящихся к этой категории лиц были осуждены.

Самыми громкими делами НАБУ за последние месяцы стали расследование против бывшего вице-премьера Алексей Чернышова, а также расследование коррупции в Нацгвардии Украины.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. В тот же вечер около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Митинги, которые прошли также в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе, не стихали два дня. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.