Пашинян и Трамп обсудили вопросы мирной повестки между Ереваном и Баку

По итогам переговоров президент США и премьер-министр Армении подписали документы

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Белом доме обсудили вопросы мирной повестки между Ереваном и Баку, по итогам были подписаны документы. Об этом сообщает Общественный телеканал Армении.

Согласно его информации, главы двух стран также обменялись мнениями об углублении армяно-американского стратегического партнерства, о проекте правительства Армении "Перекресток мира", который подразумевает разблокирование региональных коммуникаций.

После Трамп начал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается, что также будет совместная встреча лидеров трех стран.