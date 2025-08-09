Детали встречи и состав участников согласовываются, уточнил портал

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Представители США, Украины и некоторых европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, "Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций". Axios поясняет, что идея проведения встречи, на которой стороны "попытались бы выработать общую позицию", возникла во время разговора украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.

Детали встречи и состав участников до сих пор согласовываются, подчеркивает портал. При этом источник Axios считает, что возможные территориальные уступки со стороны Украины потребуют от Владимира Зеленского проведения в стране референдума.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Это будет первая очная встреча российского и американского лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.