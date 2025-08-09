Это "очередная возможность для Арктики послужить мировым лидерам площадкой для заключения важных соглашений", отметила Лиза Мурковски

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Член Сената Конгресса Лиза Мурковски (республиканка от штата Аляска) надеется, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным позволит заключить важные соглашения и послужит урегулированию украинского кризиса. Соответствующую публикацию она разместила в X.

Комментируя планы встречи лидеров США и России в штате, который она представляет в верхней палате Конгресса, Мурковски отметила, что это "очередная возможность для Арктики послужить мировым лидерам площадкой для заключения важных соглашений". Сенатор выразила "надежду на то, что дискуссия [глав государств] приведет к реальному прогрессу и поможет положить конец конфликту на справедливых условиях".

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил в Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.