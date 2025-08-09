В противном случае саммит может стать упущенным шансом, отметил бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска рискуют обернуться "упущенной возможностью", если стороны посвятят встречу обсуждению исключительно конфликта на Украине. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.

"Хочется надеяться, что встреча не сведется к совершенно незначительному - с точки зрения национальной безопасности США - вопросу о том, кто управляет Донбассом. Завершение войны на Украине важно по гуманитарным соображениям и соображениям региональной безопасности. Однако президентам надо рассмотреть и более важные вопросы, в том числе о выработке соглашения на смену Новому ДСНВ, истекающему в феврале 2026 года", - убежден американский эксперт.

"Более того, - уверен он, - США и России необходимо найти способ вновь стать партнерами в сфере нераспространения". "Вашингтон в спешке вышел [в августе 2019 года] из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС) и Договора по ПРО [в 2002 году]", - напомнил Карден. На его взгляд, "Трампу нужно действовать как государственнику и определить, что можно сделать для оживления таких договоренностей". "Саммит не следует зацикливать только на Украине, иначе он станет упущенной возможностью", - прогнозировал политолог.

Новым ДСНВ в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отвечая 25 июля на вопрос ТАСС, американский лидер заявил, что США рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения. Трамп отметил, что предстоящее истечение срока действия ДСНВ является "большой проблемой для [всего] мира".

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил в Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.