ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Дэн Салливан заявил, что для штата Аляска, который он представляет в верхней палате Конгресса, будет честью принять предстоящую встречу лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте законодателя.

"В тот же день, когда президент Трамп курировал подписание исторического рамочного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, президент объявил о саммите с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет в наиболее стратегически важном месте в мире - на Аляске. Для нашего штата будет честью принять очередную важную встречу мировых лидеров, как это было в 1984 с [бывшим] президентом [США Рональдом] Рейганом и [бывшим] Папой Римским Иоанном Павлом II, а также в 1971 году - с [бывшим американским] президентом [Ричардом] Никсоном и [бывшим] императором Японии [Хирохито]", - отметил законодатель.

По его словам, "жители Аляски готовы поддержать это важное усилие ради мира и приветствуют президента Трампа и его команду".

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.