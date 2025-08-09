NBC: Белый дом допустил участие Зеленского в переговорах РФ и США

Представитель американской администрации сообщил телеканалу, что это "абсолютно возможно"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Белый дом допускает возможность приглашения Владимира Зеленского на переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского официального представителя и еще три источника.

"Ведется обсуждение", - приводит телеканал слова одного из источников. Представитель администрации добавил, что это "абсолютно возможно".

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его свидетельству, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.