Для Москвы встреча на высшем уровне может быть "последним шансом" добиться от Вашингтона понимания позиции РФ, добавил почетный профессор Университета Питтсбурга и бывший консультант Госдепартамента и Пентагона

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Украина и ее союзники на Западе стоят на пороге "унизительного поражения" в конфликте с Россией, и президент США Дональд Трамп отчаянно пытается этого избежать. Такое мнение высказал в субботу ТАСС экс-директор программы глобальных исследований и изучения международных отношений в Университете штата Техас, почетный профессор Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания) и бывший консультант Госдепартамента и Пентагона Майкл Бреннер, комментируя планы проведения 15 августа встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой.

"Трамп больше всего жаждет внимания. Путин недавно проигнорировал его ультиматумы и крайние сроки [по Украине]. Следовательно, остро необходима встреча лицом к лицу", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, "Украина, США и Запад [в целом] стоят на пороге унизительного поражения". "Трамп отчаянно пытается этого избежать", - полагает Бреннер, занимавшийся в свое время преподавательской и исследовательской деятельностью в том числе в Корнеллском, Гарвардском и Стэнфордском университетах. Он считает, что у Трампа "нет понимания ситуации в целом, нет идей", и поэтому он "просто продолжает стряпать вариации на тему предложения о прекращении огня [на Украине]".

С точки зрения американского политолога, для Москвы же встреча на высшем уровне может быть "последним шансом" добиться от Вашингтона "понимания позиции России и соответствующих действий". В случае неудачи, на его взгляд, "речь пойдет об открытой системной конфронтации [Москвы] с Вашингтоном, а также европейцами, на которых нет никаких надежд". Бреннер не ожидает многого от предстоящего саммита, а также полагает, что впоследствии отношения лидеров двух держав могут ухудшиться, поскольку нельзя исключать попытки США возложить на Россию ответственность за сохранение резких противоречий по Украине.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.