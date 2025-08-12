По информации газеты, ситуация усугубляется неспособностью украинских властей "решить хроническую проблему нехватки личного состава из-за затянувшейся мобилизации"

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Украина находится в слабой переговорной позиции накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, говорится в материале швейцарской газеты Le Temps.

По оценкам авторов материала, Украина обеспокоена предстоящей встречей двух лидеров на Аляске из-за того, что "находится в слабой позиции". "По сути, ситуация на поле боя складывает не в пользу Украины", - считают журналисты. Так, ВС РФ "оказывают очень сильное давление на всю линию фронта", в том числе продвигаясь в районе Херсона, к югу от Запорожья, а также в окрестностях Красноармейска (украинское название - Покровск) и Купянска.

В материале сказано, что ситуация усугубляется неспособностью украинских властей "решить хроническую проблему нехватки личного состава из-за затянувшейся мобилизации". "Регулярно происходят инциденты из-за иногда жестоких методов вербовщиков, которые должны выполнять свои квоты", - напоминают журналисты Le Temps.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.