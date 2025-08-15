Неформальная встреча пройдет в Копенгагене, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Главы МИД Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против России на неформальной встрече, которая пройдет в Копенгагене 29-30 августа. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.

"Обстоятельный разговор о 19-м пакете санкций против России состоится 29-30 августа в Копенгагене, где будет проходить очередной "Гимних" (формат неформальных встреч глав МИД ЕС, проводящихся дважды в год - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

Итоги саммита России и США в Анкоридже, "безусловно, повлияют" на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций странами Евросоюза, указал он.

14 августа представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что ЕК надеется принять новый пакет санкций против России в сентябре.