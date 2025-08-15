ТАСС: итоги саммита на Аляске повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций ЕС

Первая дискуссия глав МИД Евросоюза по новому санкционному пакету ожидается 29-30 августа на неформальной встрече в Копенгагене, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Итоги саммита России и США в Анкоридже, "безусловно, повлияют" на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций странами Евросоюза.

Об этом заявил ТАСС источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.

"Для утверждения каждого нового пакета санкций необходим компромисс всех стран ЕС и итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран - членов", - сказал он, комментируя заявление представителя Еврокомиссии (ЕК) Арианы Подесты о намерении ЕК принять 19-й пакет санкций против России "уже в сентябре".

​​​​​​Дипломат также назвал представленные сроки "несколько преждевременными".

По его словам, внешнеполитическая служба ЕС "еще не представила странам сообщества проект следующего санкционного пакета". "Весьма вероятно, что это произойдет накануне министерской встречи в ближайшие две недели, но в любом случае, пока говорить о сроках утверждения 19-го пакета несколько преждевременно, поскольку для его этого необходим консенсус", - отметил он.

Источник сообщил, что первая дискуссия глав МИД ЕС по новому санкционному пакету ожидается 29-30 августа на неформальной встрече в Копенгагене.

Комментировать возможное содержание нового санкционного пакета дипломат отказался, но заметил, что, если Еврокомиссия хочет его принять всего за месяц, предложенные в нем меры должны быть "достаточно беспроблемными" для стран ЕС, чтобы обсуждение документа "не завязло на месяцы в "Корепере" (Комитет постоянных представителей ЕС, который готовит проекты всех министерских решений для Совета ЕС), как это произошло с 18-м пакетом.