БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте может 18 августа отправиться в США, чтобы поддержать Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, европейские лидеры опасаются повторения катастрофической для Зеленского его первой встречи с Трампом 28 февраля в Овальном кабинете, откуда Трамп фактически выгнал главу киевского режима.

Как утверждает издание, Рютте, который поддерживает тесные отношения с Трампом, может совершить поездку в Вашингтон 18 августа для поддержки Украины.

Politico ранее сообщало, что европейцы хотят также отправить в США на встречу Зеленского с Трампом президента Финляндии Александера Стубба.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.