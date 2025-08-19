NYT: Миссисипи и Луизиана направят дополнительные силы Нацгвардии в Вашингтон

Штаты планируют направить 335 солдат

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Губернаторы штатов Миссисипи и Луизиана приняли решение направить собственные подразделения Национальной гвардии в Вашингтон в дополнение к уже развернутым там по инициативе президента США Дональда Трампа силам. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Ранее о своих намерениях направить солдат Нацгвардии в столичный округ Колумбия заявили также губернаторы Огайо, Южной Каролины и Западной Вирджинии. Эти три штата развернут в Вашингтоне в общей сложности порядка 750 военнослужащих, которые присоединятся к 800 уже находящимся в столице солдатам.

Миссисипи и Луизиана планируют направить в Вашингтон 200 и 135 солдат Нацгвардии соответственно. Таким образом, их общая численность в городе достигнет 1 885 человек. Как отмечает NYT, пока не ясно, в каких локациях столичного округа будут дислоцироваться военнослужащие из этих штатов.

Как сообщала 18 августа газета The Washington Post, развернутые в Вашингтоне подразделения Национальной гвардии могут в ближайшие дни получить огнестрельное оружие в качестве меры по усилению безопасности федеральных учреждений и предотвращения совершения преступлений. Гвардейцы должны будут усилить охрану федеральных правительственных учреждений и других объектов в центре Вашингтона, обеспечить дополнительную безопасность полицейских при проведении ими арестов, а также снизить риски совершения преступлений благодаря своему присутствию в городе.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Он отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены Вооруженные силы. При этом статистика ФБР и полиции столичного округа Колумбия говорит о стабильном снижении числа насильственных преступлений в столице с 2023 года и возвращении этого показателя к уровню до пандемии COVID-19. Решение Трампа вызвало волну критики со стороны сторонников Демократической партии США, которые считают развертывание подразделений Нацгвардии неоправданным.