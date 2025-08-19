Президент США отметил, что при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена ситуация только ухудшалась

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планета больше не двигается в сторону третьей мировой войны. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Рассуждая о конфликте на Украине, он отметил, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена ситуация только ухудшалась. "Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. В этом и заключается хорошая новость. Вам больше не нужно об этом беспокоиться", - сказал он.

"Посмотрим, как будет развиваться процесс урегулирования. Но это шло к третьей мировой. Это самое страшное, что происходило с точки зрения военных конфликтов. Это самые большие цифры, которые мы видели со времен Второй мировой войны", - добавил Трамп.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.