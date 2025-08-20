Руководитель программы в Институте Куинси Анатоль Ливен, экс-руководитель отдела по РФ ЦРУ Джордж Биб и научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Марк Эпископос заявили, что РФ и Украине следует как можно скорее достичь консенсуса

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Отсутствие консенсуса и компромиссных формулировок по гарантиям безопасности для Украины рискует стать "дипломатической отравленной пилюлей" для усилий по урегулированию конфликта. Такое мнение выразили руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен, бывший руководитель аналитического отдела по России Центрального разведывательного управления США Джордж Биб и научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Марк Эпископос в статье для портала Responsible Statecraft.

"Проблемы безопасности, о которых идет речь, слишком важны как для Москвы, так и для Украины, чтобы не быть четко сформулированными и конкретно согласованными, иначе они станут отравленной пилюлей для дипломатии, угрожая свести на нет существенный прогресс, достигнутый за последнюю неделю на Аляске и в Белом доме", - считают эксперты.

По их мнению, лидерам следует как можно скорее достичь консенсуса по этому вопросу, поскольку окно для заключения мирного соглашения может закрыться. "Возможности для заключения сделки о мире не безграничны, и другой возможности завершить эту войну в кратко- или среднесрочной перспективе может уже и не быть, если эти переговоры сойдут на нет", - говорится в статье.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.