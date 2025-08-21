Такое мнение высказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может способствовать снижению давления на энергетический сектор Сербии. Об этом в беседе с ТАСС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Республика Сербия приветствует переговоры на высоком уровне между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске, на которых была продемонстрирована приверженность прекращению конфликта на Украине. Интерес Республики Сербия заключается в том, чтобы как можно скорее было достигнуто прочное и устойчивое решение, поскольку с 2022 года, в силу нашей последовательной позиции по этому вопросу, мы сталкиваемся с серьезными политическими, а также экономическими вызовами", - подчеркнула она.

По словам министра, санкции Евросоюза против России оказали негативное влияние на деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за российского участия в капитале компании. "Тем не менее компания успешно справлялась с этими вызовами, и безопасность снабжения не была поставлена под угрозу ни в один момент", - отметила Джедович-Ханданович.

Она добавила, что ситуация осложнилась после введения потенциальных санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. "Несмотря на неоднократные отсрочки применения этих санкций, закупка сырой нефти стала затруднительной, хотя и продолжилась. Самое важное, что граждане и экономика этого не почувствовали: топлива достаточно, а цены остаются стабильными", - указала собеседница агентства.

"Мы надеемся, что продолжение переговоров на высоком уровне поспособствует прогрессу, а также достижению соглашения, которое могло бы позитивно повлиять на устранение неопределенности и исключение NIS из санкционного списка", - заключила глава энергетического ведомства Сербии.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 28 июля Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.

Сербские оценки переговоров Путина и Трампа

15 августа на военной базе в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Переговоры продолжались около трех часов, их основной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин в беседе с ТАСС назвал встречу двух лидеров "исторической" и "большой дипломатической победой Москвы". По его словам, диалог продемонстрировал, что Россия и США способны формировать новый баланс сил, тогда как Европейский союз оказался на политической периферии. Вулин подчеркнул неизменность позиции российского лидера с начала украинского кризиса и отметил, что линия Путина "подтвердила его политическое и человеческое величие".

В эксклюзивном комментарии ТАСС экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич также заявил, что встреча Путина и Трампа стала важным шагом к прекращению конфликта на востоке Европы.

Президент Сербии Александар Вучич подчеркивал, что переговоры между Трампом и Путиным имеют решающее значение для будущего человечества, Европы и самой Сербии. По его словам, часть напряженности и давления, направленных против Сербии и ее народа, в случае достижения мира либо снизится по интенсивности, либо полностью исчезнет.