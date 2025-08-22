Вэнс: расследование в отношении Болтона не является политически мотивированным

Вице-президент США добавил, что следствие находится на ранней стадии

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что расследование в отношении экс-помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона не связано с его критикой в адрес проводимой Вашингтоном политики.

"Расследование в отношении Болтона ведется, но дело будет возбуждено только в том случае, если будет установлен факт нарушения им закона. <...> Мы не считаем, что следует бросать людей за решетку, раз они не соглашаются с нашей политикой", - сказал он телеканалу NBC News.

Вице-президент добавил, что расследование находится на ранней стадии. "Нарушал ли [Болтон] закон? Совершал ли он преступления против американских граждан? Если да, то его необходимо привлечь к ответственности", - заключил Вэнс.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. По данным собеседника телеканала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Как сообщил Fox News, Болтон, занимавший пост помощника Трампа по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, не был взят под стражу или арестован.

Сам Трамп заявил, что узнал об обыске в доме Болтона из теленовостей.