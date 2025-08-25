Депутат партии Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для обсуждения на осенней сессии парламента

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители партии "зеленых" либералов Швейцарии (GLP), шестой по силе партии в парламенте, подняли вопрос об отправке швейцарских солдат на Украину. Его предстоит обсудить на осенней сессии парламента, сообщила швейцарская газета Blick.

По словам сопредседателя молодежной организации GLP Гвенаэля Рихарда, конфедерация не может ограничиваться одной только гуманитарной помощью Украине, а должна "в рамках миротворческой миссии направить войска в приграничный регион Украины". Депутат GLP Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для обсуждения на осенней сессии парламента.

По мнению Флаха, наблюдательные миссии и патрулирование в приграничье могли бы стать частью задачи швейцарских войск. "Таким образом Швейцария внесла бы свой вклад в укрепление безопасности Европы", - полагает депутат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности около 10 стран направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. По данным источников, 19 августа состоялось совещание европейских чиновников, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских войск на Украину. Участники встречи обсуждали численность и места дислокации военных.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.