Участие в операциях по принуждению к миру и, следовательно, в боевых операциях для страны исключено, заявила глава пресс-службы Государственного секретариата по вопросам безопасности Урсина Бентеле

ЖЕНЕВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Отправка военных Швейцарии на Украину для участия в "миротворческой миссии" возможна только в рамках мандата ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом ТАСС заявила Урсина Бентеле, глава пресс-службы Государственного секретариата по вопросам безопасности (SEPOS), входящего в структуру Минобороны конфедерации.

"Согласно статье 66 Федерального закона "Об армии и военной организации", условием участия Швейцарии в военной миротворческой миссии является мандат ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру и, следовательно, в боевых операциях для Швейцарии исключено", - сообщила она ТАСС, комментируя инициированную партией "зеленых" либералов (GLP) дискуссию о возможной отправке швейцарских военных на Украину.

Бентеле подчеркнула, что даже в случае наличия мандата вышеуказанных организаций конфедерация не может действовать без запроса, который потребует одобрения правительства и парламента страны. На текущий момент "Швейцария не получала подобного запроса об участии в военной миротворческой миссии на Украине", добавила представитель ведомства.

Ранее газета Blick сообщала, что представители партии "зеленых" либералов Швейцарии (GLP), шестой по силе партии в парламенте, подняли вопрос об отправке швейцарских военных на Украину. По словам сопредседателя молодежной организации GLP Гвенаэля Рихарда, конфедерация не может ограничиваться одной только гуманитарной помощью Украине, а должна "в рамках миротворческой миссии направить войска в приграничный регион Украины". Планируется, что соответствующее предложение будет обсуждаться на осенней сессии парламента.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности около 10 стран направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.