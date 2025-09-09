Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован

По словам президента США, он думал, что украинский кризис будет самым легким для урегулирования

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп убежден в том, что конфликт на Украине в конечном счете удастся преодолеть. Американский лидер подтвердил это в интервью радиостанции 77 WABC, базирующейся в Нью-Йорке.

"Но я думал, что этот [вооруженный конфликт] будет самым легким [для урегулирования]. И, разумеется, оказалось, что это не так. Но мы этого добьемся", - заявил хозяин Белого дома, комментируя попытки преодоления украинского кризиса.

Трамп признал, что мирное урегулирование на Украине является сложной задачей, которую он, по сути, прежде недооценивал. При этом глава администрации США дал высокую оценку своим рабочим отношениям с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что "прекрасно с ним ладил".

Тем не менее Трамп подверг критике действия России в ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что "очень удивлен" осложнениям в мирном процессе.