Такое решение партия "Неподчинившаяся Франция" примет, если Себастьен Лекорню откажется запросить проведение голосования о доверии правительству во время своего первого обращения с программной речью к парламенту

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Левая оппозиционная партия "Неподчинившаяся Франция" намерена вынести вотум недоверия назначенному премьер-министром страны Себастьену Лекорню, если он откажется запросить проведение голосования о доверии правительству во время своего первого обращения с программной речью к парламенту. Об этом заявил национальный координатор левой Манюэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV.

"Правительство, когда приходит к власти, то оно должно просить выразить ему доверие. Если же он этого не сделает, мы на первом же заседании Национального собрания (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) внесем предложение о вотуме недоверия в соответствии со статьей 49.2 Конституции Франции", - сказал он, добавив, что его партия предложит другим политикам левого толка присоединиться к данной инициативе.

Назначение одного из преданных соратников президента Себастьена Лекорню на пост премьер-министра он расценил как "провокацию". "Господин Макрон не нашел ничего более разумного, чем переназначить человека, который был членом всех его правительств с 2017 года. Национальное собрание уже дважды выносило его правительству вотум недоверия, а он продолжает действовать в том же духе", - заявил Бомпар.

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подал президенту прошение об отставке после того, как проиграл голосование о доверии в Национальном собрании 8 сентября. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Представители оппозиции в ответ раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации.