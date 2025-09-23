Стрельба в центре города, вербовка подростков: как процветает преступность в ЕС

Перестрелки, взрывы, противостояние наркобанд — то, с чем сталкиваются некоторые города Евросоюза в последние годы. О том, где в ЕС опаснее всего, — в материале ТАСС

"Каждый горожанин может пострадать от шальной пули"

Одним из самых опасных городов Евросоюза считается Брюссель, где за последние пару лет резко ухудшилась криминальная ситуация. Перестрелки, связанные с войнами банд наркоторговцев, там происходят до нескольких раз в неделю, на улицах нередки случаи воровства и насилия.

Только за первые полтора месяца этого года в результате 11 перестрелок погибли два человека, четверо получили ранения.

От стрельбы в бельгийской столице пострадал и автомобиль депутата европейского парламента от Польши Вальдемара Буды — его обстреляли 15 сентября. В момент атаки Буды не было в машине, по которой произвели, по его словам, "девять точных выстрелов".

Ситуация в городе сильно отличается в зависимости от района. Опаснее всего в центре, коммунах Моленбек (северо-запад), Андерлехт (запад), зоне вокруг Северного и Южного вокзалов и на торговых улочках у брюссельского канала.

"Каждый житель Брюсселя и каждый горожанин может пострадать от шальной пули", — сказал прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль.

В связи с ухудшившейся криминальной обстановкой улицы бельгийской столицы будут патрулировать военные.

"Наша столица Брюссель — это катастрофа с точки зрения безопасности. Мы должны вернуть себе контроль над городом", — отмечал министр обороны Тео Франкен.

Кроме того, МВД пообещало выделить €20 млн на установку новых видеокамер в самых проблемных кварталах города, где торговля наркотиками и оружием ведется наиболее активно.

Преступные сети вербуют несовершеннолетних

С проблемами в области безопасности сталкивается и некогда мирная столица Швеции. К августу 2025 года в Стокгольме было зарегистрировано 55 случаев стрельбы, в результате которых погибли девять человек.

Швеция в целом страдает от деятельности преступных сетей, которые занимаются торговлей наркотиками и оружием, а также мошенничеством с социальными пособиями. Страна регулярно сталкивается с перестрелками и взрывами.

По данным полиции, лидеры преступных сетей все чаще действуют из-за рубежа, организуют убийства и нападения через соцсети и вербуют для совершения нападений несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.

Как следует из базы данных Statista, в 2022 году Швеция заняла третье место в Европе по числу убийств с применением огнестрельного оружия на 100 тыс. жителей. Ее опережают только Черногория и Албания. И хотя с тех пор количество случаев стрельбы снизилось, увеличилось число взрывов.

"Государству нечем гордиться"

Еще один город, жители которого страдают от войн наркомафий, — французский Марсель. В прошлом году его потрясли два убийства с участием подростков. В октябре 14-летний школьник застрелил 36-летнего водителя такси, который в тот момент был за рулем. За два дня до этого был убит 15-летний молодой человек: он получил 50 ударов ножом, после чего его заживо сожгли.

Оба преступления были связаны. Как объяснил прокурор Марселя Николя Бессон, 15-летнего подростка нанял отбывающий срок 23-летний член одной из наркобанд. Он должен был поджечь дверь члена другой банды за вознаграждение в €2 тыс. Но выполнить задание он не успел — члены этой банды поймали его и зверски расправились с ним.

Нанявший его член банды позже пообещал вознаграждение 14-летнему подростку за убийство главаря противоборствующей группировки. Чтобы доехать до места, где должно было произойти преступление, он взял такси, но водитель отказался его ждать. Тогда подросток выстрелил ему в голову и скрылся.

По последним данным, количество смертей в перестрелках, связанных с наркомафией, в Марселе за последний год существенно сократилось.

"Столь значительное снижение объясняется не эффективностью действий полиции и системы правосудия, а окончанием (несомненно, временным) войны между кланом Йода и кланом "DZ Мафия", в которой победил последний. Так что государству нечем гордиться", — объяснил эксперт Жюльен Сапори.

Не стрельба, а взрывы

К опасной зоне в Евросоюзе относится и Амстердам, но там наибольшую проблему представляют не перестрелки, а взрывы. Причем это характерно для Нидерландов в целом: в первой половине этого года власти зафиксировали почти 700 подобных случаев.

Как сообщал 3 сентября телеканал NOS, на одной из улиц Амстердама был задержан подросток, пытавшийся привести в действие взрывное устройство, но оно не сработало. Там же в течение примерно недели произошло три взрыва.

Годами такая форма насилия была характерна для противостояний наркобанд — они часто использовали ручные гранаты. Но теперь, по словам представителей правоохранительных органов, эту тактику используют и другие, в том числе конкуренты в бизнесе.

Лидия Мисник