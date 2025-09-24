Президент Бразилии отметил, что ждет двусторонней встречи с главой Белого дома

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ждет двусторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он считает, что возраст обоих лидеров не позволит перерасти встрече в словесную перепалку наподобие той, которая произошла с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне в феврале.

"Трампу в июне следующего года будет 80 лет. Мне уже в октябре этого года исполнится 80 лет. <...> В отношениях между двумя 80-летними мужчинами не может быть места для шуток", - заявил бразильский лидер в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Президент заверил, что будет относиться к Трампу "с уважением, которого заслуживает лидер Соединенных Штатов". "А он, безусловно, отнесется ко мне с уважением, которого заслуживает президент Федеративной Республики Бразилии. Так и пройдет эта встреча. Двое 80-летних лидеров, <...> которые при этом чувствуют себя очень молодыми", - заключил Лула да Силва.

Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что в МИД южноамериканской республики опасаются "эффекта Зеленского" - ситуации, при которой переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая произошла между Трампом и Зеленским в начале года. Как напомнил телеканал, тогда Зеленский "получил выговор от Трампа в прямом эфире", после чего его "попросили покинуть Белый дом".

В то же время министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра позже сообщил, что личная встреча двух президентов на следующей неделе маловероятна из-за загруженности Лулы да Силвы, однако лидеры могут провести телефонный разговор.