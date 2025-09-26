Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что Копенгаген пожертвует Украине около $422 млн

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Дании не намерены применять четвертую статью Североатлантического договора о консультациях из-за угрозы безопасности в связи с инцидентами с беспилотниками. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен.

В четвертой статье Договора о НАТО от 1949 года говорится, что "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

"Статья 4 применялась девять раз за всю историю НАТО, и дважды в последнее время в отношении [произошедшего] в Польше и Эстонии, поэтому у нас нет причин для этого", - сказал министр, слова которого приводит агентство Reuters.

Также он объявил, что Дания пожертвует Украине 2,7 млрд датских крон (около $422 млн), причем основной объем средств будет инвестирован в оборонную промышленность.

25 сентября в ходе своего обращения к гражданам премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Европа стала свидетелем "начала гибридной войны". Премьер также выступила с утверждением, что власти Дании выясняют, "кто стоит за гибридными атаками против аэропортов и других объектов критической инфраструктуры". Несмотря на отсутствие доказательств, глава датского правительства, как пишет Politico, упомянула в этом контексте Россию.

Ранее посольство России в Дании отвергло абсурдные спекуляции о причастности страны к инциденту с БПЛА и временным закрытием воздушной гавани. Диппредставительство назвало эту ситуацию "срежиссированной провокацией".

Инциденты с БПЛА

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии аэропорта. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.