План США предусматривает прекращение огня и освобождение израильских заложников в течение 72 часов

ДУБАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани уведомил президента США Дональда Трампа, что способен убедить радикальное палестинское движение ХАМАС принять американский план по прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в Газе. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых палестинскими радикалами израильских заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

29 сентября президент США, глава правительства Катара и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который находится в Вашингтоне, провели телефонные переговоры. Как сообщило катарское внешнеполитическое ведомство, Мухаммед бен Абдель Рахман подтвердил готовность продолжить взаимодействие с США для прекращения конфликта в Газе, несмотря на недавний израильский удар по Дохе. Нетаньяху в свою очередь извинился перед премьером Катара за атаку, которой подверглась резиденция руководства ХАМАС в катарской столице.

Палестинское движение ранее заявило, что его представители не получали от посредников новых предложений об урегулировании конфликта в Газе и прекращении боевых действий. При этом радикалы подчеркнули "готовность рассматривать любые предложения с ответственным и позитивным подходом при условии уважения прав палестинского народа".