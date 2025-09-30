Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба уточнил, что речь идет об аресте на семь дней

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Окружная прокуратура в Варшаве запросит 1 октября суд польской столицы назначить арест на семь дней в отношении задержанного гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

"Скорее всего, такое ходатайство [об аресте] будет передано в суд завтра перед полуднем", - сообщил журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба. Представитель прокуратуры уточнил, что речь идет об аресте на семь дней. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

Скиба подчеркнул, что в 2024 году польские власти уже пытались задержать Владимира Ж., однако на тот момент он уехал на Украину. Пресс-секретарь также сообщил, что решение о начале процедуры экстрадиции будет принято лишь после ознакомления с материалами дела, которые должна предоставить германская сторона. У польского суда будет 100 дней на вынесение решения об экстрадиции.

По словам Скибы, в зоне ответственности варшавской прокуратуры не имеется других подозреваемых по делу о подрыве "Северных потоков".

46-летний гражданин Украины Владимир Ж. был задержан утром 30 сентября полицией в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинец подозревается в участии в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".