На Мадагаскаре оппозиция потребовала президента освободить участников митингов

Бывший глава страны Марк Равалуманана заявил, что нет никакой информации об условиях и местах содержания задержанных
08:20

ХАРАРЕ, 4 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиции на Мадагаскаре, бывший президент страны (2002-2009) Марк Равалуманана потребовал от нынешнего главы государства Андри Радзуэлины немедленно освободить задержанных участников массовых протестов. Об этом сообщила газета Midi Madagasikara.

Экс-президент выразил глубокую озабоченность жестким подавлением силами правопорядка манифестаций, которые проходят на Мадагаскаре с 25 сентября. По его мнению, были допущены многочисленные грубые нарушения прав человека. В частности, как он утверждает, ничего не известно об условиях и местах содержания задержанных, что препятствует доступу к ним родственников и адвокатов. Число задержанных также не известно.

По данным Равалумананы, демонстранты были арестованы произвольно, с нарушениями малагасийской конституции и международных обязательств страны, эти люди подвергаются физическому и моральному насилию. Лидер оппозиции потребовал их немедленного освобождения и открытия международного расследования под наблюдением иностранных государств. Он также призвал лидеров стран - членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), действующим председателем которого является президент Мадагаскара, выполнить свои обязательства по обеспечению прав человека. В противном случае, отметил Равалуманана, малагасийская оппозиция при поддержке объединения адвокатов Мадагаскара намерена обратиться в международные правозащитные инстанции.

Со своей стороны Объединение христианских церквей Мадагаскара выступило с предложением стать посредником в случае начала переговоров властей и оппозиции.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе - отставки правительства и главы государства. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы (ККБ).

29 сентября Радзуэлина объявил об отставке премьера и всего кабинета. Президент пообещал создать правительство с участием "всех патриотически настроенных малагасийцев, которые не замешаны в коррупции и полны решимости служить народу, а также обладают соответствующим опытом и способностями добиваться перемен в стране". 3 октября он заявил, что протесты стали следствием массированной кибератаки и манипуляций массами. По его мнению, за антиправительственными выступлениями стоят иностранные силы, стремящиеся поставить под свой контроль природные богатства Мадагаскара. 

