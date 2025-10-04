Эксперт Виссель призвал к обязательной маркировке БПЛА после инцидента в ФРГ

Председатель Европейской ассоциации беспилотной авиации также предупредил об опасности, которую представляют БПЛА над аэропортами

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Европейской ассоциации беспилотной авиации Геральд Виссель выступил за обязательную маркировку БПЛА на фоне недавних инцидентов с замеченными над аэропортами ФРГ беспилотниками.

"Нам нужна полная и обязательная видимость всех легальных дронов, чтобы их можно было быстро отличать от нелегальных", - сказал он агентству DPA. По его мнению, аэропорты в Германии не защищены от дронов. Они несут ответственность за безопасность в соответствии с правилами воздушного движения и должны принимать соответствующие меры.

"Аэропорты должны, наконец, инвестировать в эту область", - сказал эксперт из авиационной консалтинговой компании Airborne. Виссель также предупредил об опасности, которую представляют БПЛА над аэропортами. "Они являются посторонним объектом в воздухе, который может попасть в двигатели, врезаться в иллюминатор и в конечном итоге помешать взлету и посадке", - пояснил он. Поскольку сложно предсказать, куда полетит дрон, во всех аэропортах необходимо установить "виртуальный забор", чтобы предотвратить его дальнейший полет, резюмировал эксперт.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен отменены. В целом 46 вылетов не удалось осуществить по плану: они были отменены или отложены до 4 октября. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на субботу застряли в аэропорту Мюнхена.

Воздушная гавань возобновила работу утром 4 октября. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. 27 сентября глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.