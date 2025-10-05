"Нафтогаз Украины" признал повреждение нескольких своих объектов

Спасатели и специалисты компании ликвидируют последствия и оценивают масштаб разрушений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Несколько объектов газовой инфраструктуры Украины получили повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"К сожалению, есть попадания и разрушения", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, специалисты компании и спасатели ликвидируют последствия и оценивают масштаб разрушений. При этом Корецкий не уточнил расположение и количество поврежденных объектов. В сообщении о повреждениях на сайте компании также не приводится дополнительных подробностей.

3 октября "Нафтогаз" заявлял о самой массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру. Тогда значительные повреждения получили, в частности, объекты в Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на 5 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о многочисленных взрывах. Позже стало известно, что во Львовской области на западе страны загорелось газохранилище.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Все цели удара достигнуты.