Мерц и Трамп заявили о необходимости окончания конфликта в Газе

Кроме того, стороны обсудили освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили о необходимости скорейшего урегулирования конфликта и освобождения израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Они (Мерц и Трамп - прим. ТАСС) обсудили события в секторе Газа. Они согласились с необходимостью скорейшего достижения соглашения на предстоящих переговорах в Египте. Все заложники должны быть освобождены, боевые действия должны быть прекращены, а ХАМАС должен сложить оружие", - отметил Корнелиус. По его словам, после почти двух лет палестино-израильского конфликта "настало время для мира".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.