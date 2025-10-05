Al Hadath: ХАМАС готов единовременно передать всех живых заложников

Члены руководства радикального движения, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть ее и получить гарантию от Вашингтона в том, что на них впоследствии не будет совершено покушений, передает телеканал

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сможет освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, за один день. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Вместе с тем его источник в движении сказал, что радикалам потребуется "дополнительное время" для передачи израильской стороне останков погибших пленников, поскольку их начали извлекать совсем недавно. В этом вопросе, как утверждает собеседник телеканала, США готовы "проявить гибкость".

Al Hadath отметил, что члены руководства ХАМАС, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть ее и получить гарантию от Вашингтона в том, что на них впоследствии не будет совершено покушений.

Кроме того, радикалы, подчеркнул телеканал, выразили готовность передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН. ХАМАС, указал источник Al Hadath, "заинтересован в том, чтобы выполнить положения плана по Газе", подготовленного президентом США Дональдом Трампом, "как можно скорее". Израиль же, по его словам, стремится "помешать" реализации инициативы хозяина Белого дома, отказываясь прекращать бомбардировки анклава.

Сам ХАМАС эту информацию пока не прокомментировал.

План Трампа и возобновление переговоров

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет в Египте 6 октября.