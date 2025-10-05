Глава МИД Израиля надеется на скорую сделку с ХАМАС по урегулированию конфликта

При этом Гидеон Саар заявил, что доверяет президенту США Дональду Трампу, а не палестинскому движению

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар © Dursun Aydemir / Anadolu via Reuters Connect

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил надежду на скорое соглашение с палестинским движением ХАМАС по урегулированию палестино-израильского конфликта, однако отметил, что доверяет президенту США Дональду Трампу, а не ХАМАС.

"Я надеюсь, что мы близки к этому", - сказал он о возможной сделке между Израилем и ХАМАС в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Согласно плану Трампа по урегулированию конфликта в Газе, должны быть освобождены 48 израильских заложников, отмечает издание.

"Взамен Израиль должен отвести войска на несколько километров и освободить сотни террористов", указывает Bild.

"Мы полны решимости как можно скорее достичь соглашения о возвращении наших заложников домой. Это, конечно, также означало бы прекращение огня", - подчеркнул Саар.

В то же время министр утверждал, что не доверяет ХАМАС.

"Нет, я не доверяю ХАМАС. Я доверяю президенту Трампу. Я доверяю США. Я доверяю международным акторам, участвующим в усилиях по прекращению войны", - заявил глава МИД Израиля.

Среди экспертов, как пишет Bild, существует опасение, что ХАМАС может формально согласиться на сделку, "чтобы не злить Трампа, а затем затягивать переговоры и откладывать освобождение заложников".

"Я не считаю, что президент Трамп проявит к этому достаточно терпения. Он выразился предельно ясно, и мне нечего к этому добавить", - заметил Саар.

"Господин [спецпосланник президента США Стивен] Уиткофф и господин [зять Трампа Джаред] Кушнер едут в Каир не для того, чтобы оставаться там неделями или месяцами", - заключил министр.

О плане Трампа

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.