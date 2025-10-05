Трамп: переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

Президент США указал, что они проходят сейчас

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников идут очень хорошо.

"Переговоры ведутся прямо сейчас. Они начались в последние пару дней. Посмотрим, чем они завершатся, но до меня доходят сведения о том, что они идут очень хорошо", - сказал Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.