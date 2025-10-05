В Шарм-эш-Шейхе 6 октября пройдут переговоры по Газе

Переговорную группу возглавит израильский министр стратегического планирования Рон Дермер

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Переговоры пройдут в городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове, подтвердила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, переговорную группу возглавит израильский министр стратегического планирования Рон Дермер. "Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра", - отметили в канцелярии.

4 октября МИД Египта сообщил, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября на территории арабской республики. В каком именно городе планировалось его проведение, не сообщалось. В тот же день египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что встречи планируются в Каире, однако панарабский канал Al Hadath предполагал, что переговоры могут состояться в Шарм-эш-Шейхе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

3 октября ХАМАС объявил о передаче посредникам своего ответа на предложение президента США по Газе. Радикалы выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. В то же время член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук высказал сомнения в том, что все пленники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа, из-за текущих условий на местах.

В ответ на это глава Белого дома заявил, что "не потерпит задержек, которые, как многие считают, неизбежны" и что ХАМАС, по его словам, необходимо действовать быстро, иначе "все будет потеряно".