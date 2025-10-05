Делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем

Переговорная группа будет обсуждать прекращение огня в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль Аль-Хайя © AP Photo/ Khalil Hamra

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС под руководством лидера радикалов в секторе Газа Халиля аль-Хейи прибыла в Египет для возобновления непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в анклаве. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"Делегация движения во главе с Халилем аль-Хейей прибыла в Египет для участия в переговорах о прекращении огня [в Газе], отводе израильских войск и обмене [заложников на палестинских заключенных]", - говорится в сообщении.

Данных о том, кто еще из членов политбюро ХАМАС примет участие в консультациях, пока нет.

Накануне МИД Египта объявил, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября на территории арабской республики, стороны планируют обсудить урегулирование на основе плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. О том, в каком городе состоятся консультации, не сообщалось. В субботу египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал, что встречи планируются в Каире, однако панарабский канал Al Hadath утверждал, что переговоры могут пройти в городе Шарм-эш-Шейх.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США.