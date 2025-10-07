Reuters: Тунберг и других активистов флотилии "Сумуд" пытали в Израиле

Об этом заявила сама шведская правозащитница на пресс-конференции в Стокгольме, сообщает издание

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Правозащитница из Швеции Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что ее вместе с другими активистами флотилии "Сумуд" (в переводе с арабского языка - "стойкость", "сопротивление") подвергали пыткам в тюрьме в Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Тунберг отказалась вдаваться в подробности пыток. Она только добавила, что в период заключения в тюрьме ей не давали чистую воду, а остальным задержанным активистам не предоставляли жизненно важных лекарств.

4 октября газета The Guardian со ссылкой на переписку Тунберг со шведским чиновником утверждала, что правозащитница заявила, что израильские власти содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды. Флотилия "Сумуд" отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась Тунберг.

Министерство иностранных дел Израиля 5 октября опровергло утверждения о жестоком обращении с задержанными активистами флотилии.