Британия проведет международную конференцию по восстановлению Газы

Мероприятие будет посвящено вопросам послевоенного устройства анклава
21:01

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Великобритания проведет на текущей неделе международную конференцию с участием представителей бизнеса для обсуждения восстановления сектора Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Отмечается, что "Великобритания сыграет ведущую роль в следующей фазе мирного плана" по Газе, в том числе путем проведения "трехдневной конференции по восстановлению и реконструкции" анклава. "Конференцию посетят несколько международных партнеров, включая Германию, Италию, Саудовскую Аравию, Иорданию и Палестинскую национальную администрацию, а также частный сектор и представители финансовых программ международного развития, включая Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк", - сказано в заявлении.

В канцелярии Стармера добавили, что мероприятие будет посвящено вопросам послевоенного устройства Газы. "Дискуссии также будут затрагивать усилия по поддержанию трансформации Палестинской национальной администрации, - подчеркивается в сообщении. - Процесс реконструкции будет возглавляться палестинцами, а [радикальное движение] ХАМАС не будет играть какой-либо роли в будущем управлении Газой".

Кроме того, британские власти анонсировали, что на этой неделе в рамках усилий по урегулированию конфликта в Газе глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер встретится в Лондоне с наследным принцем Иордании Хусейном бен Абдаллой.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство еврейского государства утвердило сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе. 

