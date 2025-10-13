Макрон: Франция будет участвовать во всех этапах мирного плана по Газе

Французский президент приветствовал освобождение заложников палестинским движением ХАМАС

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Франция рассчитывает участвовать во всех этапах мирного плана по сектору Газа, предложенного США, и считает освобождение заложников радикальным палестинским движением ХАМАС шагом в направлении к урегулированию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я разделяю радость с семьями и с израильским народом, в то время как семь заложников были переданы [представителям Международного комитета] Красного Креста. С их освобождением, а также предстоящим освобождением еще 13 заложников, сегодня утром мир станет возможен для Израиля, Газы и всего региона. Франция будет участвовать во всех этапах плана президента [США Дональда] Трампа вместе с арабскими партнерами, которых она мобилизовала", - написал он в X.

Ранее движение ХАМАС освободило первую группу из семи израильских заложников. Ожидается, что еще 13 будут сегодня переданы представителям Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.