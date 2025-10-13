Израиль сообщил о получении останков четырех погибших заложников

Военные везут гробы на израильскую территорию

Редакция сайта ТАСС

© Ashraf Amra / Anadolu via Reuters Connect

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также

Жизнь после двух лет плена. Израиль принял 20 освобожденных из Газы

Согласно ее заявлению, военные везут их на территорию Израиля для проведения процедуры опознания.

В армии на данный момент не стали разглашать имена погибших, чьи останки переданы израильской стороне, и призвали общественность проявить терпение и дождаться завершения их официальной идентификации в Национальном центре судебной медицины.

Ранее 13 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, опубликовала имена четырех погибших в секторе Газа заложников, тела которых радикалы планировали передать в течение дня.

Израильская сторона выразила недовольство тем, что ХАМАС возвращает тела только 4 из 28 погибших заложников. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац усмотрел в этом "невыполнение обязательств" со стороны ХАМАС и предупредил, что "любая отсрочка или сознательный отход [от выполнения обязательств] будет считаться грубым нарушением договоренностей [о прекращении огня в Газе] и повлечет соответствующий ответ".