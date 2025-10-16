Минск обратил внимание на ложь о пропавшей в Мьянме гражданке Белоруссии

Посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков прокомментировал информацию о смерти женщины

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков выразил сожаление в связи с распространением недостоверных сведений о пропавшей в Мьянме белоруске.

Дипломат обратил внимание, что загранучреждение оперирует только официальными данными и документами. "Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутному хайпу неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавших", - сказал он на видеозаписи, которую распространил МИД Белоруссии.

"В связи с резонансным распространением в ряде электронных ресурсов сообщений о смерти в Мьянме гражданки Республики Беларусь хотелось бы отметить следующее. Как нам известно, в Мьянме действуют мошеннические центры, сосредоточенные преимущественно на границе с Таиландом", - проинформировал Боровиков. Предпринимаемые властями целенаправленные усилия по борьбе с данным явлением, к сожалению, к коренному перелому пока не привели, хотя ряд так называемых предприятий удалось ликвидировать, отметил посол.

Сведениями об участии в противоправной деятельности, равно как и числе работающих в таких центрах граждан Республики Беларусь посольство не располагает, вместе с тем единичные случаи фиксируются. "Так, в марте 2024 года благополучно возвратилась на родину незаконно удерживаемая в таком центре наша соотечественница, что стало результатом плотного взаимодействия белорусской стороны с властями Мьянмы и Таиланда", - рассказал Боровиков. По его словам, посольство и МИД Белоруссии неоднократно обращали внимание на данный факт, призывали граждан внимательно и скрупулезно изучать поступающие из данного региона предложения о работе и не гнаться за длинным рублем. "Будьте бдительными и не подвергайте себя лишним рискам. Но на случай экстренной ситуации помните о наличии в загранучреждении телефона горячей линии, мы всегда готовы прийти на помощь", - подчеркнул дипломат.

Как сообщил посол, с 9 октября на особом контроле в загранучреждении находится заявление гражданки Республики Беларусь с просьбой об оказании содействия в розыске в Мьянме и Таиланде ее дочери. По факту получения обращения посольством незамедлительно и в установленном порядке направлены запросы во внешнеполитические и силовые ведомства этих стран, налажены прямые контакты. К решению поставленной задачи подключены офисы почетных консульств Белоруссии в Бангкоке и Янгоне.

"К настоящему времени известно, что пропавшая вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября. Какой-либо дополнительной достоверной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало", - сказал Боровиков. Разыскные мероприятия в Мьянме продолжаются, при получении релевантных сведений посольство окажет в пределах компетенции вовлеченным гражданам Республики Беларусь всю необходимую помощь и содействие, добавил он.

Кол-центры Мьянмы

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.

Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в 2025 году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме. Посол РФ Евгений Томихин сообщал ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

В начале 2025 года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами преступных группировок на территории Мьянмы, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, включая 5,4 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ, среди которых Узбекистан, Киргизия и Казахстан.