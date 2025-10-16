Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Эксперт Штир назвал "чрезвычайно маловероятными" поставки Tomahawk Киеву

Член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог подчеркнул, что этот шаг теперь "будет противоречить договоренности о встрече президентов" РФ и США
Редакция сайта ТАСС
20:16
обновлено 20:42

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Договоренность о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа практически сводит на нет вероятность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог Габор Штир.

"Теперь это чрезвычайно маловероятно. Это будет противоречить договоренности о встрече президентов. Трамп явно не хочет эскалации [конфликта на Украине]. Я буду очень удивлен, если это произойдет", - сказал он по поводу возможности поставок ракет Tomahawk, с просьбой о которых Киев обращался к Вашингтону.

Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в беседе с американским коллегой Путин предупредил, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям между Россией и США, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования на Украине. 