Эксперт Штир назвал "чрезвычайно маловероятными" поставки Tomahawk Киеву

Член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог подчеркнул, что этот шаг теперь "будет противоречить договоренности о встрече президентов" РФ и США

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Договоренность о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа практически сводит на нет вероятность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог Габор Штир.

"Теперь это чрезвычайно маловероятно. Это будет противоречить договоренности о встрече президентов. Трамп явно не хочет эскалации [конфликта на Украине]. Я буду очень удивлен, если это произойдет", - сказал он по поводу возможности поставок ракет Tomahawk, с просьбой о которых Киев обращался к Вашингтону.

Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в беседе с американским коллегой Путин предупредил, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям между Россией и США, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования на Украине.